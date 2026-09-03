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Хліб, чай і морквина. На Буковині розгорівся скандал через харчування школярів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Хліб, чай і морквина. На Буковині розгорівся скандал через харчування школярів
Харчування, яке отримали учні однієї зі шкіл Чернівців
фото: Facebook/Руслан Осипенко

В управлінні освіти пояснили, що після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на шкільні кухні значно зросло

У Чернівцях в одному із закладів освіти проведуть службову перевірку, а в інших школах Буковини – позапланові моніторингові візити. Перевірку призначили після появи в соцмережах допису про харчування учнів 1–11 класів в одному із закладів освіти Чернівців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка у Facebook.

Інформація про харчування дітей почала поширюватися у соцмережах 3 вересня. Зокрема, чернівчанин Леонід Прокопчук опублікував допис із фотографією шкільного обіду та саркастично прокоментував запропоноване учням меню.

Хліб, чай і морквина. На Буковині розгорівся скандал через харчування школярів фото 1
Джерело: скриншот із Facebook-сторінки Леоніда Прокопчука

На ситуацію відреагував начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Він повідомив, що отримав інформацію про сніданки та обіди, які запропонували учням 1–11 класів в одному із закладів освіти Чернівців.

«Вважаю неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини, починаючи із завтрашнього дня», – написав Осипенко.

Харчування, яке отримали учні однієї зі шкіл Чернівців
Харчування, яке отримали учні однієї зі шкіл Чернівців
фото: Oksana Prodan

За його словами, перевірки триватимуть доти, доки не буде усунуто порушення. «Перевірятимемо не лише документи, а й те, що фактично отримують діти. На виявлені порушення буде миттєва реакція Чернівецької ОВА та правоохоронних органів, а винні відповідатимуть перед законом», – зазначив очільник ОВА.

Ситуацію також прокоментували в Управлінні освіти Чернівецької міської ради. Там повідомили, що ще напередодні зв’язалися з підрядником, який забезпечує харчування дітей у цьому закладі, та обговорили ситуацію з адміністрацією школи.

«Такий вигляд і якість харчування нас категорично не влаштовують і подавати їжу так не мають. Наші діти обов’язково отримуватимуть їжу в належному вигляді», – йдеться у дописі управління.

Водночас в управлінні пояснили, що після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на шкільні кухні значно зросло. За даними відомства, напередодні у школах харчувалися понад 26 тис. дітей, тоді як торік щодня – близько 8–10 тис.

«Ми вперше проходимо такий масштабний процес, тому помилки на старті є. Ми відкриті до зауважень, готові чути кожну маму чи тата й допрацьовувати систему на ходу, аби дітям було комфортно, а їжа була якісною», – зазначили в управлінні.

На проблеми з організацією безкоштовного харчування школярів також звернула увагу радниця голови Асоціації міст України, колишня народна депутатка України VII–VIII скликань Оксана Продан.

У Facebook вона опублікувала фото шкільного обіду, однак не уточнила, у якому місті його зробили.

Приклад шкільного харчування, який навела Оксана Продан
Приклад шкільного харчування, який навела Оксана Продан
Фото: Facebook/Оксана Продан

«Держава виділила на це по 50–60 гривень на дитину. На кожну дитину, незалежно від можливостей родини», – написала Продан.

Продан також розкритикувала підхід, за якого держава забезпечує безкоштовними обідами всіх школярів, незалежно від потреби в такій допомозі: «В сфері освіті Уряд будує комунізм – всім обов’язково безкоштовні обіди, в окремих громадах з забороною приносити власну їжу чи вибігати на перерві поїсти додому».

Вона зазначила, що окремі громади можуть додатково фінансувати харчування, тоді як інші не мають на це коштів. На її думку, через це діти можуть отримувати різну якість харчування залежно від можливостей громади.

«Але знущатись з дітей точно не можна, з жодних», – підсумувала Продан.

Раніше «Главком» писав, що уряд планував із 1 вересня забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1–11 класів по всій Україні. Для підготовки до розширення програми Кабмін виділив 1 млрд грн на модернізацію 73 шкільних їдалень.

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Теги: Руслан Осипенко харчування школа

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