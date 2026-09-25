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Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання
Приготований для школярів обід залишився незатребуваним через повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

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У ліцеї №309 Дарницького району Києва сотні готових сніданків та обідів опинилися під загрозою списання через затяжну повітряну тривогу. Про цю системну проблему розповіла директорка закладу Ольга Тимошенко у Facebook, повідомляє «Главком».

За її словами, кухарі приходять на роботу та починають готувати їжу ще о п’ятій ранку під звуки сирен. Проте через тривогу діти не можуть вчасно прийти до їдальні, а правила безпеки харчування забороняють довго зберігати готові гарячі страви.

«Приготували сніданки, обіди, накрили столи. А діти не прийшли. Ось так сьогодні виглядає школа об одинадцятій: порожня їдальня, порожні класи, парти, які чекають своїх дітей» – написала Ольга.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 1
Приготовлена їжа для школярів ліцею №309. Джерело: Ольги Алекс/Facebook
Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 2
Приготовлена їжа для школярів ліцею №309. Джерело: Ольги Алекс/Facebook
Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 3
Приготовлена їжа для школярів ліцею №309. Джерело: Ольги Алекс/Facebook

Директорка також порушила питання, як діяти з готовою їжею, якщо через повітряні тривоги учні не можуть вчасно прийти до їдальні. «І раптом зовсім не смішним стає питання, яке в мирному житті нікому й на думку не спало б: що робити з сотнями порцій свіжої гарячої їжі, приготованої для дітей, яких через тривогу сьогодні не буде?».

«Списати? Утилізувати? Чекати відбою і сподіватися, що хоча б хтось устигне прийти пообідати до наступної тривоги?»  – написала Тимошенко.

Приміщення ліцею №309 без дітей
Приміщення ліцею №309 без дітей
Джерело: Ольга Алекс/Facebook

На допис директорки також відреагував український педагог і публіцист Віктор Громовий. Він розкритикував ситуацію з організацією шкільного харчування та поставив під сумнів доцільність відповідних витрат.

«Хто відповість там, нагорі, за цю авантюру, яка вже змарнувала мільярди гривень у ситуації катастрофічного дефіциту бюджету?!» – написав Громовий.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 4
Скріншот допису Віктора Громового у Facebook

У коментарях під дописом директорки також виникла дискусія про те, що робити з приготовленою їжею, якщо через повітряну тривогу діти не приходять до школи.

Зокрема, Марія Дідич назвала ситуацію марнотратством і зазначила, що питання про можливі наслідки такої організації харчування варто було порушувати ще під час запровадження відповідної системи.

Оксана Заруба розповіла, що у школах прикордонної Чернігівської області під час повітряної тривоги змінюють графік харчування. За її словами, якщо тривога припадає на час приходу учнів до школи, їжу не готують, а харчування переносять на пізніший час. Вона також зазначила, що готову їжу, відповідно до постанови №305, можна зберігати не більше 2,5 години, після чого її утилізують.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 5
Коментарі під дописом директорки ліцею №309 Ольги Алекс (Ольги Тимошенко) у Facebook

Водночас користувачка Ірочка Кухарская, яка назвала себе дієтсестрою з десятирічним досвідом роботи, зазначила, що для неї питання утилізації їжі залишається неврегульованим. За її словами, вона не отримала чіткої відповіді, що робити з готовими стравами, які ніхто не з’їв.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 6
Коментар під дописом директорки ліцею №309 Ольги Алекс (Ольги Тимошенко) у Facebook

Ще одна коментаторка, Олена Котляр, запропонувала формувати з приготовленої їжі пакунки та передавати їх дітям або вчителям, щоб продукти не пропадали.

Наталія Куркіна написала, що ситуація є болючою, оскільки працівники кухні приходять на роботу о п’ятій ранку, але через війну діти можуть не потрапити до школи.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 7
Коментарі під дописом директорки ліцею №309 Ольги Алекс (Ольги Тимошенко) у Facebook

Інші користувачі розповіли про власний досвід. Зокрема, Поліна Кошева написала, що в їхній школі під час тривоги їжу дітям спускають в укриття у судочках. Ксюша Диба припустила, що готові страви можна залишати до наступного дня в холодильниках і розігрівати.

Водночас частина коментарів була емоційною. Ще одна користувачка, Олена Цвинтарна, наголосила на праці кухарів і ситуації, у якій через війну діти не можуть нормально навчатися та проводити дитинство.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 8
Коментарі під дописом директорки ліцею №309 Ольги Алекс (Ольги Тимошенко) у Facebook

Частина користувачів поставила під сумнів те, що кухарі могли почати готувати їжу, не знаючи точної кількості дітей, які прийдуть до школи. Водночас працівники інших шкіл зазначили, що час початку приготування залежить від графіка харчування, а кількість порцій у деяких закладах визначають заздалегідь. Одна з користувачок також розповіла, що цього дня в її школі кухарі почали працювати о шостій ранку, але через повторну повітряну тривогу діти до школи не прийшли.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 8
Коментарі під дописом директорки ліцею №309 Ольги Алекс (Ольги Тимошенко) у Facebook

Частина користувачів зосередилася на іншій проблемі – роботі кухарів під час повітряних тривог та витратах на харчування, коли діти фактично не можуть скористатися готовою їжею. У коментарях також порушували питання безпеки учнів та стану укриттів у школах.

Що робити з їжею, яку діти не з'їли через тривогу? Директорка київського ліцею порушила болюче питання фото 10
Коментарі під дописом директорки ліцею №309 Ольги Алекс (Ольги Тимошенко) у Facebook

Нагадаємо, «Главком» уже писав про проблеми, які виникли після розширення програми безоплатного харчування на всіх школярів. Серед них – організація харчування під час повітряних тривог. Якщо кухарі вже приготували їжу, а через тривогу діти не можуть прийти до їдальні або їх забирають додому, виникає питання, що робити з готовими порціями.

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Теги: школа продукти укриття харчування тривога

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