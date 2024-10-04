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Одесит звинуватив фельдшера «швидкої» у пияцтві: очільник ОДА заступився за медика

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Одесит звинуватив фельдшера «швидкої» у пияцтві: очільник ОДА заступився за медика
Юрій Луньов – медичний працівник, який має за плечима 30 років роботи
фото: Олег Кіпер, Telegrsam

Фельдшер одеської «швидкої» має певні особливості мовлення, що є наслідком раніше перенесеного інсульту

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер відреагував на неприємну ситуацію, що сталася вчора, 3 жовтня, між одеситом та фельдшером швидкої допомоги. 

Так, вчора ввечері, не розібравшись у ситуації, фельдшера швидкої медичної допомоги Юрія Луньова публічно звинуватили в нібито пияцтві. Насправді ж він має певні особливості мовлення, що є наслідком раніше перенесеного інсульту.

«Юрій пояснив це автору ганебного відео, при цьому був змушений виправдовуватися та телефонувати диспетчеру, доповідаючи про інцидент. Фельдшер вислухав на свою адресу нецензурну лайку та образи від «пацієнта», а потім був публічно знеславлений», – повідомив Кіпер. 

За словами очільника Одеської ОВА, поки «диванні експерти» займаються ганебним цькуванням, Юрій Анатолійович продовжує щодня рятувати життя, попри всі труднощі та свій діагноз.

«Людина, яка має за плечима 30 років роботи, заслуговує на повагу! Я вимагаю від усіх горе-блогерів та телеграм-каналів видалити відео безпідставного і ганебного цькування Юрія та вибачитися перед фельдшером», – заявив Кіпер.

Нагадаємо, на Харківщині війська РФ вдарили касетними боєприпасами поруч зі станцією екстреної медичної допомоги. Щонайменше одна людина постраждала. Зазначається, що російський обстріл прийшовся поруч зі станцією екстреної медичної допомоги, внаслідок чого пошкоджено чотири «швидких».

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Теги: Одеса скандал медик

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