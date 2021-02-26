Пожежа в котельні на Одещині: постраждав охоронець

Його з опіками 10% поверхні тіла госпіталізовано до 10 міської клінічної лікарні

Вогонь спалахнув на території виробничого корпусу ТОВ «УніТех», що в селищі Таїрове поблизу Одеси.

На місці рятувальники встановили, що горить твердопаливний котел та дах в одноповерховій будівлі котельні, повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Вогнеборці пожежу ліквідували упродовж десяти хвилин. Вогонь охопив площу в десять квадратних метрів. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав охоронець, 34-річний громадянин. Його з опіками 10% поверхні тіла госпіталізовано до 10 міської клінічної лікарні. Збиток встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 26 лютого, сталась пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:54. На місце події було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в одній із квартир на першому поверсі в кімнаті сталося загоряння дивана. Під час розвідки рятувальники виявили в квартирі тіло чоловіка 1957 року народження. Пожежу рятувальники ліквідували підручними засобами о 02:29.