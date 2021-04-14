Одеська влада розпочинає громадські обговорення щодо перейменування вулиці на Слобідці

Через карантинні обмеження його проведуть у форматі електронної консультації

Одеська міська рада планує провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Краснослобідської, яка розташована в районі Слобідки. Чиновники пропонують нову назву – вулиця Праведників світу. Відповідне розпорядження міського голови з'явилося на сайті міськради.

З ініціативою щодо перейменування виступила Рада одеської регіональної асоціації євреїв, бо в період окупації міста саме тут знаходилося Слобідське гетто. Обговорення триватиме два місяці – з 15 квітня по 15 червня. Через карантинні обмеження його проведуть у форматі електронної консультації з громадськістю завдяки однойменному сервісу на веб-сайті «Соціально активний громадянин».

За проведення заходу відповідатимуть міський департамент культури та департамент внутрішньої політики. Також розпорядженням їх зобов'язали висвітлювати інформацію про стан громадського обговорення.

Нагадаємо, у вересні 2020 року міський голова Одеси Геннадій Труханов анонсував громадські слухання щодо перейменування проспекту Небесної Сотні на вулицю Маршала Жукова. Вже у жовтні Одеська міська історико-топонімічна комісія підтримала рішення щодо перейменування проспекту Небесної Сотні на Маршала Жукова, а вулиці Інглезі – на вулицю 25-ої Чапаєвської Дивізії.

Додамо, голова регіональної філії Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк запевнив, що намір Труханова повернути проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі декомунізовані назви суперечать українському законодавству. За його словами, законних способів, аби повернути комуністичні назви вулицям, не існує, а Георгій Жуков та 25 Чапаєвська дивізія точно підпадають під закон про декомунізацію.

У лютому 2021 року в Одеській міській радій розповіли, що не можуть провести «живі» громадські слухання щодо повернення проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі декомунізованих назв через карантинні

Тим часом, в Одесі з’явився мурал, присвячений ідеологу сіонізму Жаботинському.