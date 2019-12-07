У мережі з’явилося відео пекельної пожежі в Одесі, яке знято студентом з середини – автор запису вижив



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Запис знято в задимленій аудиторії навчального закладу

У мережі опублікували відео з будівлі коледжу, де сталася смертельна пожежа в середу, 4 грудня, в Одесі.

Його зняв студент, який вижив та знаходився всередині приміщення.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі «Підслухано Одеса».

На відео видно, як автор ролика, який знаходиться в одній з аудиторій коледжу розмовляє по телефону, а в вікна валить дим.

Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.

Як повідомлялося, в Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі.