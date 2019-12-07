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    У мережі з’явилося відео пекельної пожежі в Одесі, яке знято студентом з середини – автор запису вижив

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    <p>Рятувальники розбирають завали</p> - У мережі з’явилося відео пекельної пожежі в Одесі, яке знято студентом з середини – автор запису вижив

    Рятувальники розбирають завали

    Фото: пресслужба ДСНС

    Запис знято в задимленій аудиторії навчального закладу

    У мережі опублікували відео з будівлі коледжу, де сталася смертельна пожежа в середу, 4 грудня, в Одесі.

    Його зняв студент, який вижив та знаходився всередині приміщення.

    Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі «Підслухано Одеса».

    На відео видно, як автор ролика, який знаходиться в одній з аудиторій коледжу розмовляє по телефону, а в вікна валить дим.

    Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.

    Як повідомлялося, в Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі.

    пожежа ДСНС Одеса
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