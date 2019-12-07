У мережі з’явилося відео пекельної пожежі в Одесі, яке знято студентом з середини – автор запису вижив
Рятувальники розбирають завали
Фото: пресслужба ДСНС
Запис знято в задимленій аудиторії навчального закладу
У мережі опублікували відео з будівлі коледжу, де сталася смертельна пожежа в середу, 4 грудня, в Одесі.
Його зняв студент, який вижив та знаходився всередині приміщення.
Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі «Підслухано Одеса».
На відео видно, як автор ролика, який знаходиться в одній з аудиторій коледжу розмовляє по телефону, а в вікна валить дим.
Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.
Як повідомлялося, в Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі.