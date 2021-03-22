В Одесі під час пожежі загинув рятувальник

За попередніми даними, чоловік при гасінні вогню впав з даху будинку

Обставини і причини трагедії наразі встановлюють співробітники правоохоронних органів

В Одесі сьогодні під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку загинув рятувальник. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що о 12:53 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Магістральна, 59 сталося загоряння двоповерхового приватного будинку. «Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медики намагалися надати необхідну допомогу, але рятувальник, 1973 року народження, помер у машині швидкої допомоги», – повідомили в главку.

Пожежу було ліквідовано о 13:52 на площі 120 кв. м . До її гасіння залучалися 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 особи особового складу.

За попередніми даними, чоловік при гасінні вогню впав з даху будинку. Обставини і причини трагедії наразі встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, у місті Вишневому під Києвом, на вул. Залізничній о 21:30 вибухнула і дощенту згоріло маршрутне таксі. «За словами очевидців, було чути сильний хлопок, після вибуху маршрутки відразу ж почалася пожежа», – йдеться в повідомленні. Очевидці припускають, що причиною пригоди міг стати газовий балон.