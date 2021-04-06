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    Пожежа в приватному будинку на Одещині: одна жінка загинула

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    Рятувальники встановили, що у кімнаті на першому поверсі спалахнуло домашнє майно - Пожежа в приватному будинку на Одещині: одна жінка загинула

    Рятувальники встановили, що у кімнаті на першому поверсі спалахнуло домашнє майно

    фото: ДСНС

    За версію рятувальників, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час паління

    Жінка загинула внаслідок пожежі в двоповерховому будинку в селі Кошари Одеської області. Також під час займання травмувався чоловік, повідомили у пресслужбі ДСНС регіону.

    Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 06:11 6 квітня. На місці рятувальники встановили, що у кімнаті на першому поверсі спалахнуло домашнє майно.

    Локалізувати загоряння вдалося о 06:34 та повністю загасити о 06:41 на площі 8 квадратних метрів. Під час пожежі надзвичайники виявили тіло загиблої жінки 1951 року народження та травмованого чоловіка. Його госпіталізований до лікарні.

    За версію рятувальників, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час паління. Від ДСНС залучали 6 рятувальників та 1 пожежну машину. А також від місцевої пожежної команди «Визирське джерело»3 людей та 1 пожежну машину.

    Тим часом, під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.

    «На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат двокімнатної квартири на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання. У ході гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка 1939 року народження», – йдеться у повідомленні.

    Теги: пожежа ДСНС Одещина рятувальники жінка
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