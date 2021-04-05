Правоохоронці викрили нелегальний кар’єр для видобутку вапняку на Одещині: збитки сягнули 25 млн

За версією слідства, ракушняк видобували в незаконних шахтах та без жодних дозволів.

Рроботи проводили без дотримання правил безпеки

Одеській області викрили нелегальний кар’єр, в якому в промислових масштабах видобували вапняк. Загальна сума збитків сягнула 25 мільйонів гривень, повідомили в регіональному управлінні СБУ.

За версією слідства, ракушняк видобували в незаконних шахтах та без жодних дозволів. Отримане каміння організатори схеми продавали місцевим приватним фірмам, запевнили в СБУ. Там також запевнили, що роботи проводили без дотримання правил безпеки. Це могло призвести до надзвичайних ситуацій.

Під час слідчих дій на території кар’єру силовики знайшли партію каміння на понад 500 тисяч гривень. Також з місця робіт вилучили техніку для видобутку та транспортування вапняку. За попередніми підрахунками, сума збитків перевищує 25 мільйонів гривень. Справу кваліфікували за ч. 2 с. 240 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці планують повідомити організатору видобутку про підозру.

Тим часом, Служба безпеки України заблокувала на Одещині незаконне ввезення до України 1,9 млн акцизних марок, які призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції. Вартість такої кількості справжніх акцизних марок державного зразка становить кілька десятків млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що з порту українські акцизні марки хотіли перевезти до Києва – на адресу одного із підприємств.