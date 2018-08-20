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    Новини

    Працівники туристичної поліції затримали «пляжну» злодійку

    • Розсилка
    Працівники туристичної поліції затримали «пляжну» злодійку

    Жінці повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень

    В курортний сезон жінка приїхала з іншої області «підзаробити» на одеських пляжах. Спіймали крадійку на 16 станції Великого Фонтану.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    До поліції звернулися дві потерпілі, яких обікрали на пляжі «Золотий берег». У жінок покрали сумки з грошима, мобільними телефонами та іншими особистими речами, які вони залишили без нагляду на підстилці.

    Після нетривалих пошуків та оперативно-профілактичних заходів поліцейські встановили особу та місцезнаходження підозрюваної. Нею виявилася 25-річна жителька м. Харкова, яка неодноразово була судима за вчинення майнових злочинів 

    «Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, - зазначив т.в.о начальника Київського відділу поліції Олександр Мільчук. - Обвинувальний акт щодо неї направлено до суду. Жінці загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк». 

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