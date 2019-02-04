Правоохоронці затримали чоловіка, який заволодів акумулятором з автомобіля одесита



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Дільничні офіцери поліції викрили зловмисника, коли той намагався втекти з викраденим майном

Подія сталася на Люстдорфській дорозі в місті Одеса. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Серед білого дня правопорушник відкрив капот припаркованої автівки та викрав акумулятор. В цей час власник машини, який знаходився неподалік, помітив зловмисника та здійняв галас. Правопорушник почав втікати з викраденим акумулятором, проте вже за лічені хвилини його наздогнали та затримали дільничні офіцери, які під час відпрацювання території обслуговування почули крики потерпілого.

Чоловіка було доставлено до відділу поліції. Зловмисником виявився неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів 36-річний місцевий житель.

«За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник сектору превенції Київського відділу поліції Артур Білоус. - За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років».