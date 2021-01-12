Одеситка, що продавала киянок у сексуальне рабство, постане перед судом (фото)

Жінка підшукувала в Києві молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, і переправляла до Стамбула

Київська місцева прокуратура № 6 завершила досудове розслідування відносно мешканки м. Одеса, яка займалася вербуванням жінок і переправляла їх до Турецької Республіки з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 40-річна одеситка, змовившись із громадянином Турецької Республіки, підшукувала у столиці молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

Жінкам пропонувалась робота на території м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із привабливим прибутком, частину якого необхідно було передавати роботодавцю.

Зловмисницю затримали в Одеському аеропорту під час спроби переправлення двох жінок через державний кордон України до Туреччини.

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.