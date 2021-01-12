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    Кримінал

    Одеситка, що продавала киянок у сексуальне рабство, постане перед судом (фото)

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    Зловмисницю затримали в Одеському аеропорту - Одеситка, що продавала киянок у сексуальне рабство, постане перед судом (фото)
    Зловмисницю затримали в Одеському аеропорту
    Фото: Київська міська прокуратура

    Жінка підшукувала в Києві молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, і переправляла до Стамбула

    Київська місцева прокуратура № 6 завершила досудове розслідування відносно мешканки м. Одеса, яка займалася вербуванням жінок і переправляла їх до Турецької Республіки з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    Згідно з матеріалами слідства, 40-річна одеситка, змовившись із громадянином Турецької Республіки, підшукувала у столиці молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

    Жінкам пропонувалась робота на території м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із привабливим прибутком, частину якого необхідно було передавати роботодавцю.

    Зловмисницю затримали в Одеському аеропорту під час спроби переправлення двох жінок через державний кордон України до Туреччини.

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    Одеситка, що продавала киянок у сексуальне рабство, постане перед судом (фото)
    Одеситка, що продавала киянок у сексуальне рабство, постане перед судом (фото)

    За результатами розслідування обвинувальний акт відносно жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

    Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

    Теги: Туреччина прокуратура Київ кримінал Одеса розслідування торгівля людьми
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