Публічний звіт про виконання бюджету Одеси-2018 представлять у березні



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14 березня о 14:00 відбудеться публічне представлення звіту про виконання бюджету Одеси за 2018 рік та звіту про виконання бюджетних програм

Згідно зі статтею 28 Бюджетного кодексу України відбудеться публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Публічне представлення звіту відбудеться 14 березня 2019 року о 14:00 в Центрі інтегрованих послуг (м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д).

Інформація про виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік

Публічне представлення інформації департаменту фінансів Одеської міської ради про виконання бюджетних програм, у тому числі про реалізацію цілей державної політики у сфері фінансової політики та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2018 рік планується на 14 березня 2019 року о 14:00 в Центрі інтегрованих послуг (м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д).