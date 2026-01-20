Головна Одеса Новини
РФ атакувала житлові квартали та об'єкти енергетики на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала житлові квартали та об'єкти енергетики на Одещині
На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби
У місті Чорноморськ зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок

На світанку 20 січня російська терористична армія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.

До слова, 17 січня російські окупаційні війська вкотре атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ворожого удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа, а також зафіксовано руйнування будівель та техніки.

