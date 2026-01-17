Головна Одеса Новини
Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури на Одещині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури на Одещині
фото: ДСНС Одещини

На місці влучання виникла пожежа

Російські окупаційні війська вкотре атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ворожого удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа, а також зафіксовано руйнування будівель та техніки.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники оперативно прибули на місце події для ліквідації наслідків чергового воєнного злочину РФ. За даними ДСНС, ворожий приліт прийшов по об'єктах інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яка загрожувала розповсюдженням на сусідні споруди. Значних пошкоджень зазнала адміністративна будівля та автотранспорт.

Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури на Одещині фото 1
фото: ДСНС Одещини

«Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників», – зазначили у відомстві.

Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося вчасно локалізувати та повністю ліквідувати. Наразі на місці працюють спеціалісти, які оцінюють ступінь руйнувань та проводять розбір конструкцій.

На щастя, за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Нагадаємо, Російська терористична армія у ніч проти 13 січня пошкодила Генеральне консульство Польщі в Одесі. 

