РФ атакує Одесу та район безпілотниками

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 31 грудня російські терористи скерували ударні безпілотники на Одесу та район. У регіоні прогриміли потужні вибухи, зафіксовано влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Одеська ОВА зазначає: «Одеса та район! Ворог атакує безпілотниками! Перебувайте в укриттях!».

Начальник Одеської міської військової адміністраці Сергій Лисак також закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Як повідомляють місцеві пабліки, у місті внаслідок атаки спостерігається проблема з водопостачанням. На Одещині фіксуються перебої з електропостачанням.

Влада поки не коментувала наслідки обстрілу. Монітори ж пишуть про пожежу на кількох локаціях через влучання.

Нагадаємо, вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.