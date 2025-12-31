Головна Одеса Новини
РФ атакує Одесу та район безпілотниками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакують Одесу
фото з відкритих джерел

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 31 грудня російські терористи скерували ударні безпілотники на Одесу та район. У регіоні прогриміли потужні вибухи, зафіксовано влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Одеська ОВА зазначає: «Одеса та район! Ворог атакує безпілотниками! Перебувайте в укриттях!».

Начальник Одеської міської військової адміністраці Сергій Лисак також закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Як повідомляють місцеві пабліки, у місті внаслідок атаки спостерігається проблема з водопостачанням. На Одещині фіксуються перебої з електропостачанням.

Влада поки не коментувала наслідки обстрілу. Монітори ж пишуть про пожежу на кількох локаціях через влучання.

РФ атакує Одесу та район безпілотниками фото 1

Нагадаємо, вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура. 

