Прощання з ліквідованим загарбником відбудеться 2 січня 2026 року у місті Кизил

Окупант Алдар Ооржак був молодшим командиром розвідроти

Захисники України ліквідували російського окупанта Алдара Ооржака. Про це повідомляє «Главком».

Алдар Ооржак народився 9 грудня 1998 року. Був багаторазовим чемпіоном Тиви з баскетболу.

Участь у злочинній війні проти України брав у складі 104 повітряно-десантної дивізії, 328 штурмового полку. Був молодшим командиром розвідроти. Мав позивний Улан.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини знищення окупанта.

Прощання з ліквідованим загарбником відбудеться 2 січня 2026 року у місті Кизил.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

