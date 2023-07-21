Росія атакувала Одещину ракетами, які складно збити українській ППО

Протикорабельні ракети «Онікс» летять низько та швидко

Повітряні сили: «З ракетами боротися – то таке діло. Потрібно боротися з носіями, які їх випускають»

Російські загарбники вдень 21 липня атакували Одеську область протикорабельними ракетами «Онікс». Ворог випустив до чотирьох ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Стосовно «Оніксів». Вже бачимо третю атаку «Оніксів». Таким чином, за попередньою інформацією, з 10:00 години і станом на зараз противник застосував до чотирьох ракет П-800 «Онікс» по Одещині, десь південніше обласного центру», – сказав він.

Ігнат додав, що ракети «Онікс» складно збити наявними засобами протиповітряної оборони, оскільки вони летять низько та швидко. За його словами, українські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб впливати на них.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З ракетами боротися – то таке діло. Потрібно боротися з носіями, які їх випускають», – додав речник.

П-800 «Онікс» – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена

Нагадаємо, що РФ вже третій день поспіль атакує Одесу, зокрема порти та зерносховища.

Сьогодні вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

Близько 12:00 дня сім ворожих ракет влучили по Білгород-Дністровському району.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.