Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами

Керівник ГУР повідомив, що безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача»

Російська Федерація намагалась атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує «Укрінформ».

За словами Буданова, безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача». «На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі (морських дронів – «Главком»), але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли», – заявив Буданов.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Харків. У місті виникла пожежа, є пошкодження будинків. Під ударом російських безпілотників опинився Новобаварський район.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження

До слова, Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво безпілотників і навчає їхніх операторів.