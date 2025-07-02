Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами
фото з відкритих джерел

Керівник ГУР повідомив, що безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача»

Російська Федерація намагалась атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує «Укрінформ».

За словами Буданова, безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача». «На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі (морських дронів – «Главком»), але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли», – заявив Буданов.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Харків. У місті виникла пожежа, є пошкодження будинків. Під ударом російських безпілотників опинився Новобаварський район.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження

До слова, Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво безпілотників і навчає їхніх операторів. 

Читайте також:

Теги: розвідка Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекін вважає, що західні санкції змусять Росію звернутися до Китаю
ФСБ вважає Китай ворогом: деталі від NYT
7 червня, 17:37
Кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці
Більшість російської економіки в стагнації – розвідка
30 червня, 19:20
Кирило Буданов отримав найвищу нагороду ДСНС
Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві
14 червня, 10:16
Офіцерів складно повертати з полону
Розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону
14 червня, 17:58
Кульмінація кампанії з дискредитації України запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня)
Росія готує провокацію щодо обміну полоненими: названо дату
16 червня, 15:52
Зеленський заслухав доповідь Буданова
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
22 червня, 16:48
Листівка-подарунок для окупантів
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
28 червня, 16:24
Наслідки удару по селу Гроза
У Росії двох жінок засудили за вбивство офіцера, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
29 червня, 19:57
Очільник ГУР заявив, що загострення на фронті вже почалося і триває
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
Вчора, 22:04

Новини

Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами
Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами
На Одещині через атаку РФ пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури
На Одещині через атаку РФ пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури
СБУ викрила групу російських агентів, які коригували обстріли Одеси
СБУ викрила групу російських агентів, які коригували обстріли Одеси
Мер Одеси грубо відповів військовому на питання про пам'ятник Пушкіну
Мер Одеси грубо відповів військовому на питання про пам'ятник Пушкіну
Обстріл Одеси: вчителька і її чоловік загинули від ворожого обстрілу
Обстріл Одеси: вчителька і її чоловік загинули від ворожого обстрілу
Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
190K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
95K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
51K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
42K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua