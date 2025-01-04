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На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу
На місці зруйнованої стели встановили тимчасову
фото: suspilne.media/donbas

Роботи виконали працівники комунальної служби

На в'їзді у Покровськ, що на Донеччині, відновили зруйновану жовто-синю стелу з назвою міста. Як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк «Суспільному», роботи виконали працівники комунальної служби.

На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу фото 1

Встановлення оновленої більш легкої стели провели вчора, 3 січня, усе вдалося завершити за один день.

На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу фото 2

Нагадаємо, про руйнування стели 2 січня сповістив військовослужбовець 68 бригади ЗСУ Павло Вишебаба. За даними Покровської МВА, її пошкодив вибух під час російського обстрілу керованими авіабомбами.

Як розповів Вишебаба, літеру «П» з напису «Покровськ» відкинуло до дороги, тож він зупинився і поклав її в багажник. На думку військового, вона «має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни».

«Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації, і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним», – зазначив Вишебаба.

Нагадаємо, російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян Щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: вибух окупанти дороги депутат музеї чиновник аукціон місто Покровськ

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