У Львові троє підлітків потрапили до лікарні через тренд у TikTok

Хлопці виготовляли саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok

У Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Повідомляється, що до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.

«Між собою ці діти не знайомі, але об’єднує їх одне: всі вони виготовляли саморобну «петарду» за покроковою інструкцією в тіктоку. Діти брали пластикову пляшку, воду, кульку з фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку», – йдеться в повідомленні міськради.

Один з постраждалих розповів, що разом із другом він побачив, як на вулиці інші підлітки робили таку «петарду» за інструкцією із соцмереж. Тож вирішили повторити. Вони змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Після цього перед хлопцем пляшка розірвалася, а її вміст потрапив прямо на його обличчя.

«Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих «петардах» , буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», – розповіла опікова та пластична хірургиня Галина Саян.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також відреагував на небезпечний тренд у соціальній мережі.

«Друзі, хочу звернути вашу увагу на новий тривожний тренд у TikTok, де діти виготовляють вибухові пристрої, використовуючи засоби для прочищення труб. Це не лише вкрай небезпечно, а й може призвести до тяжких травм або навіть втрати життя», – написав він.

Білошицький звернувся до батьків і дав короткі рекомендації:

Пояснити небезпеку – розкажіть дитині, що цей тренд не лише заборонений, але й реально загрожує життю.

Перевіряти контент – звертайте увагу на те, що дивляться ваші діти в соцмережах.

Бути прикладом – обговорюйте важливість відповідального використання хімічних речовин і піротехніки.

Контролювати доступ – тримайте небезпечні речовини поза доступом дітей.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.