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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії
Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії
скриншот відео

Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями

Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Про це стало відомо з трансляції на ютуб-каналі Офісу президента.

Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. 

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.

Теги: Володимир Зеленський президент відео Італія Україна

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