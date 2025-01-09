Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії
Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями
Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Про це стало відомо з трансляції на ютуб-каналі Офісу президента.
Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.
Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.
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