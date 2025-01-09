Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії

Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії

Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями

Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Про це стало відомо з трансляції на ютуб-каналі Офісу президента.

Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.