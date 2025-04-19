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Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року
На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1151-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 162 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Минулої доби загарбники завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет та скинули 174 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснили 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

 За добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

В районах Спірного та Верхньокам’янського, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Наші оборонці відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року
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