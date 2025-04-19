Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ

Триває 1151-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 162 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Минулої доби загарбники завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет та скинули 174 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснили 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

За добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

В районах Спірного та Верхньокам’янського, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб

Наші оборонці відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.