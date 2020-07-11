Саакашвілі зустрівся зі своїм «старим другом та кумом» Ющенком (фото)



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Віктор Ющенко хрестив сина Михайла Саакашвілі у 2006 році

«У мене в гостях у хатинці мій старий друг і кум, який хрестив мого сина Миколая», – розповів Саакашвілі

Голова виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі зустрівся зі своїм кумом та колишнім президентом України Віктором Ющенком.

Відповідне фото Саакашвілі опублікував у Facebook.

«У мене в гостях у хатинці мій старий друг і кум, який хрестив мого сина Миколая», – написав очільник виконавчого комітету реформ.

Як відомо, колишній президент України Віктор Ющенко і відома балерина Ніно Ананіашвілі у 2006 році стали хрещеними батьками другого сина експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

До слова, відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій.

Нагадаємо, голова виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським» висловлюванням Саакашвілі.

10 липня посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії.