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    Політика

    Саакашвілі зустрівся зі своїм «старим другом та кумом» Ющенком (фото)

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    <p><span>Віктор Ющенко хрестив сина Михайла Саакашвілі у 2006 році</span></p> - Саакашвілі зустрівся зі своїм «старим другом та кумом» Ющенком (фото)

    Віктор Ющенко хрестив сина Михайла Саакашвілі у 2006 році

    «У мене в гостях у хатинці мій старий друг і кум, який хрестив мого сина Миколая», – розповів Саакашвілі

    Голова виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі зустрівся зі своїм кумом та колишнім президентом України Віктором Ющенком.

    Відповідне фото Саакашвілі опублікував у Facebook.

    «У мене в гостях у хатинці мій старий друг і кум, який хрестив мого сина Миколая», – написав очільник виконавчого комітету реформ.

    Як відомо, колишній президент України Віктор Ющенко і відома балерина Ніно Ананіашвілі у 2006 році стали хрещеними батьками другого сина експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

    До слова, відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій.

    Нагадаємо, голова виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським» висловлюванням Саакашвілі.

    10 липня посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії.

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