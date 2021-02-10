Covid-19 в Одесі і області: 115 підтверджених випадків

За добу захворіло 244 дитини і 298 медпрацівників

Всього за час пандемії захворіли 82 744 жителі регіону

В Одеській області на ранок середи, 10 лютого, 115 нових підтверджених випадків коронавируса.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Всього за час пандемії коронавірусом захворіли 82 744 жителі регіону.

В Україні офіційно підтверджено 1 253 055 випадків коронавирусу Covid-19. З них 3 409 заражень були виявлені за минулу добу. Померли 23 934 (+163 за добу) людини. 1 092 376 (+7 768 за добу) осіб одужали.

За добу захворіло 244 дитини і 298 медпрацівників.

Зроблено 27 795 ПЛР-тестів і 15 972 ІФА-тесту.

Найбільше випадків зареєстровано в Івано-Франківській (410) області, Києві (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Минулої доби на території Одеської області лабораторно підтверджено випадків захворювання на Covid-19 було 90.