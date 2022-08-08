Сили ППО збили ракету над Одещиною

Окупанти випустили ракету з підводного човна

Під час масштабної повітряної тривоги сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили рашистську ракету. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«8 серпня близько 10:00 у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено крилату ракету морського базування типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракету випустили з підводного човна у Чорному морі.

«Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку», – закликають у командуванні.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Як повідомлялось, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.