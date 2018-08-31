Солісти світового оперного та балетного мистецтва виступлять в Одесі
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На Театральній площі виступлять провідні солісти світового оперного та балетного мистецтва в рамках VI фестивалю «Оксамитовий сезон в Одеській опері»31 серпня 2018 року на Театральній площі (біля фонтану) відбудеться оперний гала-концерт «Odessa Ballet Gala Classic & Modern» у рамках VI фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері».
Початок - о 20:00.
У концерті візьмуть участь провідні солісти світового оперного та балетного мистецтва й артисти Одеського національного академічного театру опери та балету.
Так, глядачі зможуть насолодитися виконавською майстерністю солістки Австралійського балету Мельбурна Наталії Куш і соліста Баварської державної опери Максима Чащегорова, солістів Національної опери України - заслуженої артистки України Наталії Мацак, Сергія Кривоконя й оркестру театру.
Диригенти - заслужений артист України Ігор Шаврук, а також Ігор Чернецький.