Covid-19 в Одесі: за добу виявлено майже 140 нових хворих

На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні Одеси перебуває 161 пацієнт з Covid-19

У важкому стані перебувають 107 пацієнтів, з них дев'ять осіб підключені до апаратів ШВЛ

Протягом неділі, 19 вересня, в Одесі медики зафіксували 139 нових випадків Covid-19. За останню добу зареєстровано шість нових випадків Covid-19 у дітей (три хлопчики і три дівчинки). Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

У цілому з початку епідемії на 19 вересня 2021 року в Одесі зареєстровані 69,5 тис. випадків Covid-19.

За даними на 19 вересня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 161 пацієнт з Covid-19, з них 54 людини перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 107 пацієнтів, з них дев'ять осіб підключені до апаратів ШВЛ.

У міській лікарні №5 проходить лікування 91 пацієнт з лабораторно підтвердженим Covid-19, в дитячій міській клінічній лікарні №3 – 14 дітей.

На 19 вересня в двох опорних лікарнях Одеси вільні 269 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

За минулу добу від Covid-19 одужали 48 жителів Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 65,3 тис. випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти майже 2,5 тис. одеситів.

Загалом протягом 19 вересня, в Україні медики зафіксували 2 265 нових випадків Covid-19. Також 565 пацієнтів одужали, а 44 – померли від ускладнень захворювання.