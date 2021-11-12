Справа танкера Delfi: прокуратура стягнула з власника судна $16 тис.
За даними слідства, під час аварії нафтопродукти забруднили масиви морських вод, тож державі було завдано збитків на таку суму грошей
Господарський суд Одеської області задовольнив позов Приморської окружної прокуратури та стягнув з власника затонулого танкера Delfi понад $16 тис. Про це повідомили у пресслужбі суду.
За даними слідства, під час аварії нафтопродукти забруднили масиви морських вод, тож державі було завдано збитків на таку суму грошей.
«У листопаді 2019 року Delfi, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту «Південний», в умовах шторму, був зірваний з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін». Через витік нафтопродуктів було забруднено акваторію Чорного моря», – зазначили у пресслужбі.
Як повідомлялося, колишньому командиру корабля морської охорони повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби у зв’язку з аварією танкера Delfi.
Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Судно не мало належних реєстраційних документів.
Унаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів.
У травні цього року суд визнав танкер Delfi власністю держави.
2 вересня 2021 року прокуратура повідомила про підозру колишньому капітану порту «Південний» у службовій недбалості, що спричинила розлив нафтопродуктів з танкера Delfi.
Також повідомлялося, що власник танкера Delfi виплатить компенсацію в розмірі більш як 2,7 млн гривень.