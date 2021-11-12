Справа танкера Delfi: прокуратура стягнула з власника судна $16 тис.

Через аварію судна перевищена допустима концентрація нафтопродуктів у морській воді у 157 разів

За даними слідства, під час аварії нафтопродукти забруднили масиви морських вод, тож державі було завдано збитків на таку суму грошей

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Приморської окружної прокуратури та стягнув з власника затонулого танкера Delfi понад $16 тис. Про це повідомили у пресслужбі суду.

За даними слідства, під час аварії нафтопродукти забруднили масиви морських вод, тож державі було завдано збитків на таку суму грошей.

«У листопаді 2019 року Delfi, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту «Південний», в умовах шторму, був зірваний з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін». Через витік нафтопродуктів було забруднено акваторію Чорного моря», – зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, колишньому командиру корабля морської охорони повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби у зв’язку з аварією танкера Delfi.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Судно не мало належних реєстраційних документів.

Унаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів.

У травні цього року суд визнав танкер Delfi власністю держави.

2 вересня 2021 року прокуратура повідомила про підозру колишньому капітану порту «Південний» у службовій недбалості, що спричинила розлив нафтопродуктів з танкера Delfi.

Також повідомлялося, що власник танкера Delfi виплатить компенсацію в розмірі більш як 2,7 млн гривень.