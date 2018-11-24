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    Стало відомо, наскільки просунулося будівництво нової злітної смуги в аеропорту Одеси

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    Зараз роботи зі влаштування верхнього шару покриття призупинені - Стало відомо, наскільки просунулося будівництво нової злітної смуги в аеропорту Одеси
    Зараз роботи зі влаштування верхнього шару покриття призупинені
    Фото: automagistral.com.ua

    Готова майже половина злітно-посадкової смуги

    В аеропорту Одеси продовжуються роботи з будівництва злітно-посадкової смуги. Уже збудовано 2800 метрів нижніх шарів покриття нової злітно-посадкової смуги, а також облаштовано верхній шар покриття протяжністю 1150 метрів. Про це повідомляє компанія «Автомагістраль-Південь», яка виконує будівництво.

    Зараз роботи зі влаштування верхнього шару покриття призупинені у зв’язку із погодними умовами і поновляться за сприятливого температурного режиму. Триває герметизація швів стискання у верхньому шарі покриття, а також прокладання кабельної каналізації світлосигнального обладнання.

    «У зв’язку зі стислими термінами будівництва аеродромного комплексу ці роботи, а також земляні роботи на льотних полях виконуватимуться і в зимовий, і у весняно-літній період, – говорить Сергій Гарбуз, начальник дільниці компанії «Автомагістраль-Південь». – Клімат Одеси помірний, люті морози бувають тільки декілька тижнів за сезон. Решту часу ми можемо присвятити земляним роботам, адже це – левова частка будівництва ЗПС».

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    Стало відомо, наскільки просунулося будівництво нової злітної смуги в аеропорту Одеси
    Стало відомо, наскільки просунулося будівництво нової злітної смуги в аеропорту Одеси
    Стало відомо, наскільки просунулося будівництво нової злітної смуги в аеропорту Одеси
    Стало відомо, наскільки просунулося будівництво нової злітної смуги в аеропорту Одеси

    Загальна висота конструктиву нової ЗПС становить 1 метр 05 см. Складається він із кількох шарів. Перший – щебеневий шар стабілізації товщиною 20 см. Наступним шаром влаштовується піскоцемент (15 см) та «пісний» бетон (30 см) – конструктив основи, який використовувався при будівництві аналогічних злітно-посадкових смуг в Україні. Верхній шар покриття ЗПС влаштовується товщиною 40 см із «важкого» бетону.

    У зимовий період на об’єкті задіяно 150 працівників та близько 50 одиниць техніки.

    Нова злітно-посадкова смуга одеського аеропорту матиме 2800 м довжини і 60 м ширини. Після завершення її будівництва одеський аеропорт зможе приймати повітряні судна типу Вoeing-757 і 767, а також інші літаки місткістю до 300 пасажирів.

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