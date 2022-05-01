Стало відомо, скільки авіації ворога «приземлили» в Одесі

Противник стріляв по Одесі з території тимчасово окупованого Криму

Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь одеської ППО – спікер ОВА

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева протиповітряна оборона «дуже добре» працює, і назвав «рахунок» підбитих російських повітряних цілей. Про це прессекретар ОВА сказав в ефірі національного телемарафону.

«Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси», – зазначив Братчук.

Спікер ОВА також розповів, що ввечері 30 квітня російські війська завдали удару крилатими ракетами по одеському аеродрому, і констатував, що на жаль були «прильоти».

«Злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки, на цю хвилину вона не підлягає ремонту. Там триває рятувальна операція», – говорить він.

Братчук також уточнив, що противник стріляв по Одесі з території тимчасово окупованого Криму, використовуючи береговий ракетний комплекс «Бастіон», ракети типу «Онікс».

Він нагадав, що такі ракети РФ раніше використовувала під час обстрілів Сирії.

Нагадаємо, очільник Одещини розповів, звідки росіяни вдарили ракетами по летовищу.

Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

Читайте також: