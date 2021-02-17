За добу в Києві виявлено ще понад 350 хворих на коронавірус

Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає

На Київщині за добу підтверджено майже 200 нових випадків Covid-19

За минулу добу, 16 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 366 людей. Це на 58 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 15 лютого було 308 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 132834 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 88377 осіб, померли 2532 особи.

У Київській області зафіксовано 72224 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 185 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 136 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 65155 осіб, померли 1192 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1280904 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 16 лютого зафіксовано 4286 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 лютого у Києві було підтверджено 132468 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 308 осіб.

У Київській області було 72039 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 136 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.