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    Стрілянина біля фастфуду в Одесі: в поліції повідомили подробиці

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    Стрілянина біля фастфуду в Одесі: в поліції повідомили подробиці

    Дівчина здійснила декілька пострілів в заднє скло автомобіля

    Дівчину в неадекватному стані, яка влаштувала стрілянину біля ресторану «Макдональдс» в Одесі, госпіталізували. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомив радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк.

    «Цей конфлікт біля ресторану «Макдональдс» відбувся у компанії, що відпочивала в «Аркадії» і в ранішній час поверталась додому. Внаслідок конфлікту між чоловіком та 22-річною дівчиною остання здійснила декілька пострілів в заднє скло автомобіля з травматичної зброї, яка належить цьому чоловіку», - розповів Форостяк.

    За його словами, зараз вирішується питання про правову кваліфікацію цих подій.

    «Поки ще не внесені дані про подію до ЄРДР, але вирішується питання, чи є в діях ознаки хуліганства, чи є ще якісь правопорушення, наприклад, умисне нанесення тілесних ушкоджень. Експертиза її стану була зроблена. Але в нас до моменту внесення даних до ЄРДР ці дані не надаються навіть поліцейським», - зазначив радник голови поліції.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Одесі близько 7 години ранку 28 серпня на 5-й станції Фонтану сталася стрілянина.

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