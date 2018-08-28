В Одесі дівчина відкрила стрілянину



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Постраждалому одразу надали допомогу

В Одесі близько 7 години ранку 28 серпня на 5-й станції Фонтану сталася стрілянина.

Про це повідомляє УНН.

Зазначається, що дівчина 1996 року народження здійснила кілька пострілів у чоловіка. Він отримав поранення. Постраждалому одразу надали допомогу, його життю нічого не загрожує.

За словами очевидців, дівчина перебувала під дією наркотичного сп'яніння.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини стрілянини.

Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок стрілянини на вулиці Академіка Вільямса у Київському районі був поранений 45-річний чоловік. Невідомий підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів в чоловіка.

За інформацією ЗМІ, потерпілий - заступник директора комунального підприємства ЖКС «Чорноморський».