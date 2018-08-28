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    Новини

    В Одесі дівчина відкрила стрілянину

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    В Одесі дівчина відкрила стрілянину

    Постраждалому одразу надали допомогу

    В Одесі близько 7 години ранку 28 серпня на 5-й станції Фонтану сталася стрілянина.

    Про це повідомляє УНН.

    Зазначається, що дівчина 1996 року народження здійснила кілька пострілів у чоловіка. Він отримав поранення. Постраждалому одразу надали допомогу, його життю нічого не загрожує.

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    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину
    В Одесі дівчина відкрила стрілянину

    За словами очевидців, дівчина перебувала під дією наркотичного сп'яніння.

    На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини стрілянини.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок стрілянини на вулиці Академіка Вільямса у Київському районі був поранений 45-річний чоловік. Невідомий підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів в чоловіка.

    За інформацією ЗМІ, потерпілий - заступник директора комунального підприємства ЖКС «Чорноморський».

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