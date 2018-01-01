Суд не дозволив демонтувати пам'ятник Катерині II в Одесі

Суд залишив рішення Приморського районного суду, прийняте в 2017 році, без змін

Одеський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову до Одеської міськради щодо демонтажу монумента Катерині II. Відповідне рішення було прийнято судом 5 лютого, повідомляє УНІАН. Позивачі, зокрема, вважають, що монумент «Потьомкінцям – нащадки», замість якого більш як 10 років тому на Катерининській



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Пам'ятник Катерині II в Одесі

Суд залишив рішення Приморського районного суду, прийняте в 2017 році, без змін

Одеський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову до Одеської міськради щодо демонтажу монумента Катерині II.

Відповідне рішення було прийнято судом 5 лютого, повідомляє УНІАН.

Позивачі, зокрема, вважають, що монумент «Потьомкінцям – нащадки», замість якого більш як 10 років тому на Катерининській площі встановлено пам'ятник Засновникам Одеси, було незаконно перенесено на Митну площу. Перенесення «потьомкінців», своєю чергою, дало змогу звільнити центр Катерининської площі під композицію Засновники Одеси. Позивачі також не згодні з комплексною реставрацією зазначеної площі.

Вони вважають, що встановлення пам'ятника було спрямовано «проти національної гідності українців та підриває національну безпеку». Заслухавши сторони, суд залишив рішення Приморського районного суду, прийняте в 2017 році, без змін, визнавши тим самим, що монумент «Потьомкінцям – нащадки» було перенесено на Митну площу незаконно, але й не зобов'язав владу повернути пам'ятник на Катерининську площу.