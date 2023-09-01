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Посадовці Одеської ОВА грубо порушили Закон про мову (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посадовці Одеської ОВА грубо порушили Закон про мову (відео)
Експерт звернувся до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя
фото: Hromadske

Одразу декілька посадовців в рамках проведення пресконференції виступали російською 

З 2021 року в Україні діють норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У результаті вся інформація має надаватися виключно українською мовою, але чиновники Одеської ОВА думають інакше, на що звернув увагу політичний експерт Андрій Смолій.

Новий голова департаменту охорони здоров'я Одеської ОВ Олександр Курмишов, якого 14 серпня призначив Олег Кіпер, повністю виступає мовою окупанта. Це є грубим порушенням закону про мову.

Смолій зазначив: «Такого собі вже не дозволяє навіть Труханов. Олег Кіпер, це ж ви призначаєте таких чиновників, які грубо порушують закон».

Окрім Курмишова, на пресконференції із порушенням цього закону виступили й інші чиновники Одеської ОВА. Зокрема, Тетяна Дементьєва – директор департаменту соціальної та сімейної політики ОВА, а також Людмила Самойленко – завідувач відділу імунопоофілактиви ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

З цієї причини політичний експерт звернувся до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя з проханням терміново відреагувати за порушення закону.

Андрій Смолій підкреслив: «Такі «чиновники» не мають права працювати на займаних посадах і повинні бути звільнені».

Нагадаємо, майже 19% громадян України з ідеологічної точки зору вважають себе націоналістами. Про це свідчать дані опитування після 16 місяців війни. До широкомасштабного вторгнення Росії цю групу респондентів фіксували на рівні 3-4%. При цьому соціалістами або комуністами себе вважають 3,7% опитаних.

 

Теги: Одеса закон українська мова

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