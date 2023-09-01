Посадовці Одеської ОВА грубо порушили Закон про мову (відео)

Одразу декілька посадовців в рамках проведення пресконференції виступали російською

З 2021 року в Україні діють норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У результаті вся інформація має надаватися виключно українською мовою, але чиновники Одеської ОВА думають інакше, на що звернув увагу політичний експерт Андрій Смолій.

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Новий голова департаменту охорони здоров'я Одеської ОВ Олександр Курмишов, якого 14 серпня призначив Олег Кіпер, повністю виступає мовою окупанта. Це є грубим порушенням закону про мову.

Смолій зазначив: «Такого собі вже не дозволяє навіть Труханов. Олег Кіпер, це ж ви призначаєте таких чиновників, які грубо порушують закон».

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Окрім Курмишова, на пресконференції із порушенням цього закону виступили й інші чиновники Одеської ОВА. Зокрема, Тетяна Дементьєва – директор департаменту соціальної та сімейної політики ОВА, а також Людмила Самойленко – завідувач відділу імунопоофілактиви ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

З цієї причини політичний експерт звернувся до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя з проханням терміново відреагувати за порушення закону.

Андрій Смолій підкреслив: «Такі «чиновники» не мають права працювати на займаних посадах і повинні бути звільнені».

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Нагадаємо, майже 19% громадян України з ідеологічної точки зору вважають себе націоналістами. Про це свідчать дані опитування після 16 місяців війни. До широкомасштабного вторгнення Росії цю групу респондентів фіксували на рівні 3-4%. При цьому соціалістами або комуністами себе вважають 3,7% опитаних.