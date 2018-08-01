Туристичний колапс триває. Українська авіакомпанія скасувала два рейси між Одесою та Італією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Join UP! заявили, що туристам буде надана компенсація за недовикористаний час відпочинку

Авіакомпанія YanAir в середу, 1 серпня, через технічні причини перенесла два рейси, які були заплановані на замовлення туроператора Join UP!.

Про це говориться у заяві туристичної компанії.

«Рейси ANR5991 за маршрутом Одеса-Ріміні та ANR5992 Ріміні-Одеса, які були заплановані до вильоту 1 серпня о 08:00 і 10:35 відповідно, відкладені на 2 серпня. Як повідомила авіакомпанія YanAir, рейс не здійснений з технічних причин», - зазначили в туристичній компанії.

Повідомляється, що всім туристам рейсу ANR5992 туроператор Join UP! надав проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні та Річчоне.

«В Одесі туристам рейсу ANR5991 з інших міст авіакомпанія YanAir забезпечить проживання в готелях і харчування до моменту вильоту», - говориться у повідомленні.

В Join UP! заявили, що туристам буде надана компенсація за недовикористаний час відпочинку.

Раніше повідомлялося, що група українських туристів застрягла в аеропорту Барселони через затримку рейсу до Києва через технічні причини.