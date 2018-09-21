У Білгороді-Дністровському провели масштабний ярмарок професій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У парку Військової Слави Білгород-Дністровський міськрайонний Центр зайнятості провів «Ярмарок професій, які рятують життя».

Для випускних класів Білгорода-Дністровського і району представники Національної поліції, ДСНС, військових частин, центру екстреної медичної допомоги, Національної гвардії, прикордонного загону, Одеського державного університету внутрішніх справ провели майстер-класи та ознайомили з особливостями професій, представники яких рятують життя.

Урочисте відкриття заходу почалося з звернень до учнів директора міськрайонного Центру зайнятості Ніни Принц і голови Білгород-Дністровської РДА Сергія Ільченко, який побажав випускникам свідомо обрати майбутню професію, навчитися орієнтуватися в світі професій. Як зазначив глава району, за допомогою даного заходу можна побачити особливості і переваги актуальних професій, від яких дійсно залежить життя і здоров'я людей, сприяти тому, щоб вже сьогодні майбутні випускники виважено приймали рішення про майбутню спеціальність і будували свій професійний шлях - така мета профорієнтаційного заходу під назвою «Ярмарок професій».

Кожен учасник заходу продемонстрував свою професію, з демонстрацією техніки, спецодягу, обладнання, а кожному школяреві була надана можливість ближче познайомитися з різними професіями, дізнатися про особливості і умови роботи, спробувати свої сили у виконанні тих чи інших елементарних завдань, з якими стикаються фахівці різних служб під час повсякденної роботи. Була представлена і спеціальна пожежна техніка, бойове спорядження, за допомогою якого пожежні ліквідовують різні надзвичайні події і рятують життя тих, хто потрапив в біду.

У свою чергу діти із задоволенням приміряли бойовий одяг рятувальників, посиділи за кермом пожежного автомобіля, фотографувалися на пам'ять і відчули себе справжніми рятувальниками.

Голова райдержадміністрації Сергій Ільченко подякував керівництву Центру зайнятості і всі служби, які взяли участь в проведенні ярмарку, за увагу до молодого покоління, яке є майбутнім нашої держави, за співпрацю з районною владою і спільну роботу для поліпшення життя людей і зайнятості населення.

Джерело: 04849.com.ua