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    У центрі Одеси з пам'ятника архітектури падають шматки фасаду

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    У центрі Одеси з пам'ятника архітектури падають шматки фасаду

    З прибуткового будинку Сливинського на вулиці Ніжинській відлітають шматки фасаду. Про це мешканці будинку повідомили в «Єдиний центр поводження громадян»

    За словами одеситів, відлітають декоративні елементи і штукатурки. Великі шматки фасаду летять прямо на тротуар, де ходять люди.

    «Комунальні служби прибирають камені протягом лічених хвилин, «браво» їм. Всім своїм виглядом ЖГС намагаються приховати проблему. На балконі 3 поверху каменем пробило дах балкона наскрізь! Неважко уявити, що буде якщо потрапить в голову людині, яка проходить повз», - поскаржився одесит.

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    У центрі Одеси з пам'ятника архітектури падають шматки фасаду
    У центрі Одеси з пам'ятника архітектури падають шматки фасаду

    Скаргу, яка з'явилася на сайті 11 травня, вже розглянули. До 24 травня проблему доручили вирішити директору КП «ЖГС  «Порто-Франківський» Віктору Страшному.

    Відзначимо, прибутковий будинок Сливинського на вулиці Ніжинській, про який йде мова, є пам'ятником архітектури. Його побудували в 1899 році за проектом архітектора Гружевська.

    Джерело: Пушкинская.net

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