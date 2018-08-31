У День міста в центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту



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2-4 вересня у зв'язку зі святкуванням Дня міста в центрі Одеси будуть введені тимчасові обмеження руху і парковки автотранспорту

Цьогоріч в Одесі святкові заходи до Дня міста

Основні заходи з відзначення Дня міста відбудуться 2 вересня. Наймасштабнішою і видовищною подією Дня міста стане гала-концерт на Потьомкінських сходах.

У зв'язку з проведенням святкових заходів, приурочених Дню міста, у центральній частині Одеси вводяться тимчасові зміни, які стосуються руху автотранспорту і паркування.

ділянку вулиці Ланжеронівської ріг вулиці Пушкінської буде звільнено від транспорту на час встановлення і урочистого відкриття зірок на Алеї Зірок міста.

рух автотранспорту на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської буде закрито на період проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок.

у зв'язку з проведенням

гала-концерту на Потьомкінських сходів

буде закрито рух автотранспорту:

вул. Приморською (від Військового узвозу до Польського узвозу);

Карантинним узвозом (від вул. Канатної до Польського узвозу);

вул. Леха Качинського (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської);

Польським узвозом (від вул. Буніна до вул. Приморської);

вул. Пушкінською (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);

вул. Рішельєвською (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської).

У зв'язку з проведенням монтажу і демонтажу сцени до 18.00 4 вересня тимчасово обмежено рух автотранспорту до в'їзду на естакаду Морського вокзалу.

З 13:00 2 вересня до 00.00 3 вересня буде заборонено в'їзд автотранспорту на естакаду Морського вокзалу, крім службового транспорту організаторів та учасників гала-концерту.