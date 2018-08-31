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    У День міста в центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту

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    У День міста в центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту

    2-4 вересня у зв'язку зі святкуванням Дня міста в центрі Одеси будуть введені тимчасові обмеження руху і парковки автотранспорту

    Цьогоріч в Одесі святкові заходи до Дня міста триватимуть з 30 серпня по 5 вересня. 

    Основні заходи з відзначення Дня міста відбудуться 2 вересня. Наймасштабнішою і видовищною подією Дня міста стане гала-концерт на Потьомкінських сходах. 

    У зв'язку з проведенням святкових заходів, приурочених Дню міста, у центральній частині Одеси вводяться тимчасові зміни, які стосуються руху автотранспорту і паркування. 

    З 21.00 1 вересня до 13.00 2 вересня ділянку вулиці Ланжеронівської ріг вулиці Пушкінської буде звільнено від транспорту на час встановлення і урочистого відкриття зірок на Алеї Зірок міста. 

    З 09.00 до 13.00 2 вересня рух автотранспорту на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської буде закрито на період проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок. 

    З 17.00 2 вересня до 00.00 3 вересня у зв'язку з проведенням гала-концерту на Потьомкінських сходів буде закрито рух автотранспорту: 
    • вул. Приморською (від Військового узвозу до Польського узвозу); 
    • Карантинним узвозом (від вул. Канатної до Польського узвозу); 
    • вул. Леха Качинського (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської); 
    • Польським узвозом (від вул. Буніна до вул. Приморської); 
    • вул. Пушкінською (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської); 
    • вул. Рішельєвською (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської). 

    У зв'язку з проведенням монтажу і демонтажу сцени до 18.00 4 вересня тимчасово обмежено рух автотранспорту до в'їзду на естакаду Морського вокзалу. 

    З 13:00 2 вересня до 00.00 3 вересня буде заборонено в'їзд автотранспорту на естакаду Морського вокзалу, крім службового транспорту організаторів та учасників гала-концерту. 

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