У місті-побратимі Марселі приступили до встановлення туристичного символу Одеси
Урочисте відкриття туристичного символу Одеси в Марселі очікується восени поточного року
Реалізуючи досягнуті між мерами міст-побратимів домовленості про прийняття в дар туристичного символу Одеси - «Якір-серця», які були затверджені рішенням муніципальних зборів Марселя 8 жовтня 2018 року, співробітники муніципальних служб Марселя приступили до встановлення скульптури на міському пляжі Прадо.
Туристичний символ Одеси «Якір-серце» вже встановлено на набережній, проводяться роботи з благоустрою прилеглої території.
Урочисте відкриття туристичного символу Одеси в Марселі очікується восени поточного року.