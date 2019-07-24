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    У місті-побратимі Марселі приступили до встановлення туристичного символу Одеси

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    У місті-побратимі Марселі приступили до встановлення туристичного символу Одеси

    Урочисте відкриття туристичного символу Одеси в Марселі очікується восени поточного року

    Реалізуючи досягнуті між мерами міст-побратимів домовленості про прийняття в дар туристичного символу Одеси - «Якір-серця», які були затверджені рішенням муніципальних зборів Марселя 8 жовтня 2018 року, співробітники муніципальних служб Марселя приступили до встановлення скульптури на міському пляжі Прадо.

    Туристичний символ Одеси «Якір-серце» вже встановлено на набережній, проводяться роботи з благоустрою прилеглої території.

    Урочисте відкриття туристичного символу Одеси в Марселі очікується восени поточного року.

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