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У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та його чотири доньки

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та його чотири доньки
Внаслідок пожежі постраждали 5 осіб
фото: ДСНС України

Імовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї

 

Чоловік та четверо дітей постраждали під час пожежі в Одесі. Загорання виникло у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України.

У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та його чотири доньки фото 1

О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 м2. 

Внаслідок пожежі постраждали 5 осіб. Двох із них, батька, 1972 року народження та доньку, 2019 року народження, в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та його чотири доньки фото 2

Іще трьох дівчаток, 2013, 2017 та 2008 років народження, самостійно доправили у лікарню родичі. Стан здоров'я – середньої тяжкості.

У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та його чотири доньки фото 3

«Імовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї . На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС», – ідеться у дописі рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим). 

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Теги: чоловік будинок

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