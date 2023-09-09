У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та його чотири доньки

Імовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї

Чоловік та четверо дітей постраждали під час пожежі в Одесі. Загорання виникло у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України.

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О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 м2.

Внаслідок пожежі постраждали 5 осіб. Двох із них, батька, 1972 року народження та доньку, 2019 року народження, в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

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Іще трьох дівчаток, 2013, 2017 та 2008 років народження, самостійно доправили у лікарню родичі. Стан здоров'я – середньої тяжкості.

«Імовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї . На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС», – ідеться у дописі рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим).