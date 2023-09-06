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Російський дрон влучив у енергетичний об'єкт на Одещині: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський дрон влучив у енергетичний об'єкт на Одещині: деталі
фото ілюстративне

Мешканці міста Кілія частково залишились без світла

У ніч проти 6 серпня ворожий дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині. У результаті мешканці міста Кілія частково залишились без світла. Про це повідомляє Міністерство енергетики в Facebook.

«В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія – без світла», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 Кв та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тис. абонентів у 9 населених пунктах. Частково абонентів заживлено, ремонтні роботи тривають з дозволу військових.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, відомство повідомляє, що у Миколаївській області з технологічних причин одночасно відключалися дві повітряні лінії електропередачі 150 кВ. Відключення призвело до розвантаження двох ВЕС сумарним навантаженням 80 МВт. Менше ніж за годину навантаження ВЕС було відновлено.

Зазначається, що ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж.

Нагадаємо, минулої доби російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Як повідомлялося, у ніч на 6 вересня Росія вчергове атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе. Під ударом ворожих «Шахедів» знову опинилася Одеська область, там лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ писали про рух російських дронів у напрямку півдня Одещини, жителів Ізмаїльського району закликали перебувати в укриттях.

Вибухи також пролунали у Києві. У столиці працювала ППО.

 
 

Теги: росія обстріл Миколаїв Facebook Одещина

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