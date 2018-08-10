У патрульній поліції Одещини нове поповнення



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Присягу склали 42 випускники курсів

Сьогодні, в Одеському центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» відбулися урочисті заходи з нагоди випуску та складання присяги працівника поліції. Про це інформує патрульна поліція Одеської області.

Присягу склали 42 випускники курсів первинної професійної підготовки поліцейських, 16 з яких будуть нести службу в Управлінні патрульної поліції в Одеській області.

Серед курсантів також були майбутні патрульні з Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей та міста Кривий Ріг.

Представники керівного складу саме цих відомств поздоровили патрульних щирими та відвертими словами, після чого вручили поліцейським жетони.

Заступник начальника Управління патрульної поліції в Одеській області Євгеній Дмитрієнко побажав молодим правоохоронцям сумлінно служити, бути вірними Присязі та дотримуватись вимог законодавства.

Урочиста церемонія не залишила байдужими родичів та близьких новобранців. Всі вони дуже уважно стежили за дійством, а по завершенні фотографувались на пам’ять.