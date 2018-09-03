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    В аеропорту Одеси прикордонники затримали злочинницю з Ірану

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    В аеропорту Одеси прикордонники затримали злочинницю з Ірану

    Під час заходів прикордонного контролю стосовно однієї із пасажирок, яка прибула зі Стамбула, спрацювала база даних Інтерполу

    Співробітники прикордонного відомства затримали особу, яка перебувала в міжнародному розшуку. Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    Учора в аеропорту Одеси під час заходів прикордонного контролю стосовно однієї  із пасажирок, яка прибула зі Стамбула, спрацювала база даних Інтерполу. 32-річну громадянку Ірану було виведено з загального потоку та затримано за встановленим порядком. Як з’ясувалось, жінку розшукували правоохоронні ограни Ірану за злочин, пов'язаний із організацією торгівлі людьми.

    Про виявлену злочинницю поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві, особу передано співробітникам Нацполіції.

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