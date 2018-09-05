В Білгород-Дністровському поліцейські виявили нарколабораторію



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У помешканні 42-річного жителя міста правоохоронці виявили та вилучили медичне обладнання для виготовлення наркотичних засобів та білий порошок, зовні схожий на амфетамін. Вилучене направлено на експертизу

В ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні 42-річного мешканця міста Білгород-Дністровський співробітниками сектору кримінальної поліції було виявлено та вилучено медичне обладнання для виготовлення наркотичних засобів , та білий порошок, зовні схожий на наркотичний засіб амфетамін.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України,- зазначив начальник 2 сектору відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області підполковник поліції Дмитро Попович.- Вилучені препарати та обладнання направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення в рамках діючого законодавства».

За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.