В Одесі авто зі схилу злетіло на пляж: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водійка не одразу зрозуміла, що трапилося

В Одесі на пляжі в районі 16-ї станції Фонтану автомобіль Daewoo впав просто на пляж.

Про це повідомляє Думская.

Очевидці повідомили, що водійка транспортного засобу припаркувала авто на схилі і, вочевидь, забула поставити його на ручні гальма.

Поки жінка ходила у справах, авто покотилося та злетіло зі схилу на пляж, впавши на дах.

На щастя, у безпосередньому місці падіння нікого не було, тож постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що коли власниця авто повернулася на місце парковки і не виявила автомобіль, вона не одразу зрозуміла, що сталося, і встигла заявити про викрадення.