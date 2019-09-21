В Одесі автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, є постраждалі



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Фото з місцч ДТП в Одесі: Думская

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, де зібралися демонстранти, невдоволені будівництвом на території дитсадочка

В Одесі в Київському районі у п'ятницю, 20 вересня, автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, які блокували рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба одеської поліції.

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, де зібралися демонстранти, невдоволені будівництвом на території дитсадочка.

Протестувальники ходили по пішоходному переходу, щоб обмежити рух транспорту.

Зазначається, що під час акції до натовпу під'їхав автомобіль Nissan. Спочатку автомобіль зменшив швидкість, а потім рушив вперед, скоївши наїзд на двох людей. В результаті наїзду постраждали одна з учасниць акції та співробітник поліції, який охороняв демонстрацію. Постраждалі були госпіталізовані з травмами ніг.

«Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - додали в поліції.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту постраждали п’ять осіб.