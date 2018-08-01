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    В Одесі через кавуни сталася стрілянина: є поранені

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    В Одесі через кавуни сталася стрілянина: є поранені

    Конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу

    На вулиці Маршала Малиновського в Одесі стався конфлікт між двома продавцями бахчових культур та двома автомобілістами, який закінчився стріляниною.

    Про це повідомляє обласна поліція.

    Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.

    За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.

    Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.

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    В Одесі через кавуни сталася стрілянина: є поранені
    В Одесі через кавуни сталася стрілянина: є поранені
    В Одесі через кавуни сталася стрілянина: є поранені

    Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 Хуліганство.


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