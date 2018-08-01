В Одесі через кавуни сталася стрілянина: є поранені



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Конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу

На вулиці Маршала Малиновського в Одесі стався конфлікт між двома продавцями бахчових культур та двома автомобілістами, який закінчився стріляниною.

Про це повідомляє обласна поліція.

Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.

За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.

Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.

Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 Хуліганство.



