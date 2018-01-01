В Одесі через туман не змогли приземлитись літаки

Через густий туман Боїнг авіакомпанії «МАУ» кружляв над Одесою і повернувся до Борисполя

Літак Boeing737 авіакомпанії «МАУ», який прямував з Києва, понад годину кружляв над Одесою і не зміг сісти в аеропорту через густий туман. Рейс Бориспіль-Одеса мав приземлитись в одеському аеропорту, а згодом летіти в Тель-Авів. Видання зазначає, що причиною того, що екіпаж не зміг здійснити нормальну посадку стала відсутність в



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Через густий туман Боїнг авіакомпанії «МАУ» кружляв над Одесою і повернувся до Борисполя

Літак Boeing737 авіакомпанії «МАУ», який прямував з Києва, понад годину кружляв над Одесою і не зміг сісти в аеропорту через густий туман.

Рейс Бориспіль-Одеса мав приземлитись в одеському аеропорту, а згодом летіти в Тель-Авів.

Видання зазначає, що причиною того, що екіпаж не зміг здійснити нормальну посадку стала відсутність в аеропорту Одеси світлосигнальної системи.

«Командир повітряного судна зробив вісім безуспішних спроб встановити контакт з смугою. В результаті літак повернувся назад до Борисполя, і близько 200 пасажирів не змогли потрапити до Одеси, а потім до Ізраїлю», — йдеться у повідомленні.

Згодом ще один борт «МАУ» сполученням Стамбул-Одеса, не знижуючись, попрямував одразу в аеропорт «Бориспіль».

В «МАУ», у своє чергу повідомили про скасування двох рейсів: Київ-Херсон та Херсон-Київ.

«Інформуємо про скасування наступних рейсів через несприятливі погодні умови: PS045 Київ – Херсон від 05 січня, PS046 Херсон – Київ від 06 січня», - йдеться у повідомленні.

Коментарів авіакомпанії щодо ситуації в одеському аеропорту наразі немає.

Джерело: Думская